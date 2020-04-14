، قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 3428 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.

وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.قطر فيروس كورونا الجديد