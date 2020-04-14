- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.
وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.قطر فيروس كورونا الجديد
قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.
وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:52 PM
ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 3428 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق صفحتها على "تويتر"- عن شفاء 39 حالة من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 373 حالة.
وقالت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البُعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.
، قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن 197 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.