شاهد سيل الحفاير جنوب بيشة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): رصد مقطع فيديو لموقع طقس، سيل الحفاير جنوب بيشة وهو يتحرك بغزارة في المنطقة. رصد مقطع فيديو لموقع طقس، سيل الحفاير جنوب بيشة وهو يتحرك بغزارة في المنطقة. ويذكر أن خبراء الطقس حذروا من الأحوال الجوية والامطار الغزيرة التي تجتاح عموم المملكة.

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