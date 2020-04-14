شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سقوط أمطار متوسطة بمحافظة طبرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): تعرضت محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، لامطار متوسطة منذ قليل، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو. تعرضت محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، لامطار متوسطة منذ قليل، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو. وأظهر المقطع الذي تم نشره عبر"تويتر" سقوط الامطار المتوسطة على الحافلات وفي الشوارع بالمنطقة. وكان خبراء الأرصاد قد حذروا من سقوط امطار على مناطق واسعة من المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سقوط أمطار متوسطة بمحافظة طبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.