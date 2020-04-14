صورة نادرة للملك سعود وهو يصلي وسط إحدي مزارع النخيل بالمدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز وهو يصلي مع جمع من علماء الأمّة وسط إحدى مزارع النخيل بالمدينة المنورة. وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز وهو يصلي مع جمع من علماء الأمّة وسط إحدى مزارع النخيل بالمدينة المنورة. وكان من بين المصلين ممثلين الدول الإسلامية وشيخ الأزهر، فيما يؤم المصلين الشيخ عبد العزيز بن صالح. يذكر أن الصورة التقطت في 5 /3 / 1375 هـ، قبل حفل افتتاح التوسعة الأولى للمسجد النبوي.

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