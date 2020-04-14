شكرا لمتابعة خبر عن صور لرجال أمن يؤدون الصلاة أثناء مباشرة عملهم تثير الإعجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حظيت صورة لرجلي أمن يؤدون الصلاة أثناء مباشرتهم تنفيذ الأمر الملكى بمنع التجول، بإعجاب رواد التواصل الإجتماعي، وتم نشرها بشكل موسع.

وأشاد المتابعين بهذه الصور هذه الصور، وعبروا عن امتنانهم للدور الذي يقوم به رجال الأمن في ظل أزمة كورونا، مشيدين بحرصهم على الصلاة رغم مباشرتهم عملهم الميداني بمتابعة تنفيذ أمر منع التجول.

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ويذكر بأن المملكة قد قررت تمديد العمل بقرار منع التجول حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي صدر بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م.