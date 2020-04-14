شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير مكة يروي موقف طريف حدث داخل خيمة الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، موقف طريف جمعه مع الملك الراحل عبدالعزيز -رحمه الله- داخل خيمته في الظهران.

وقال، خلال لقاء في برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الملك عبدالعزيز كان من صفاته مداعبة واختبار ردود أفعال الأطفال وصغار السن .

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وأضاف أن الملك سأله :"يا خالد.. من الأمير هنا.. أنت أم أبوك أم خالك؟، فأجاب قائلا :" في حضورك لا أمير سواك. .لا أنا ولا أبي ولا خالي.

وأكد أمير مكة أن السؤال كان مفاجئ بالنسبة له ولا يعرف كيف جاءت إجابته، مضيفا أن الملك عبدالعزيز ظل يضحك على الإجابة.