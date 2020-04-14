تحذيرات من غبار كثيف يجتاح طرق تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أصدر أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك بأخذ الحيطة والحذر بسبب وجود غبار كثيف. أصدر أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك بأخذ الحيطة والحذر بسبب وجود غبار كثيف. وناشد أمن الطرق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مرتادي طرق تبوك بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

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