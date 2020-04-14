شكرا لمتابعة خبر عن آلية إثبات الإستقلالية في «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أن تعديلات إثبات الإستقلالية تشمل جميع الأعمار بداية من سن 18 عام فما فوق، حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن بإسم المتقدم بالطلب.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبرحسابه "تويتر" أن وثائق الاستقلالية تشمل: "عقد الإيجار الموحد، أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية".

وأضاف البرنامج بأنه في حال عدم توفر وثائق إثبات الاستقلالية، تتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة، وكان ذلك ردًا على استفسار مواطن، هل وثائق إثبات الاستقلالية تكون للفترة العمرية من 18 حتى 25 سنة؟