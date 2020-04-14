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شكرا لمتابعة خبر عن مداهمة سوق الخضار بالوجه في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):عملت فرق بلدية محافظة الوجه في منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، على مداهمة سوق الخضار؛ حيث صادرت 50 كليو من الخضار ومن الأغطية المخالفة للإشتراطات الصحية.
وجاء ذلك بعد عدة بلاغات عما يحدث في السوق من ممارسات غير صحية وانتشار الباعة الجائلين، الأمر الذي دفع البلدية للتجاوب وقامت بتكثيف الجولات الرقابيه على سوق الخضار لمنع كافة الممارسات غير الصحية.
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