شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مخالفات للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): شهدت محافظة القريات في منطقة الجوف عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس التاجي. شهدت محافظة القريات في منطقة الجوف عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس التاجي. ورصدت قناة " الإخبارية " تلك المخالفات، وحركة كبيرة في الأسواق والطرق بالقريات أثناء فترة السماح مما يوحي بأن فئة كبيرة لم تستشعر خطر الجائحة، وسط مطالبات بتقنين الحركة ووضع حد لتلك المخالفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مخالفات للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.