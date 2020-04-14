شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجهيزات هائلة وإجراءات وقائية داخل "البريد" لتوصيل الطرود مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت مؤسسة البريد في توصيل 440 ألف طرد خلال 15 يوم داخل وخارج أوقات منع التجول عبر 53 مكتب خلال ازمة الفيروس .

ووثق مقطع فيديو الإجراءات الإحترازية التي اعتمدها "البريد " لإستكمال خدمات مبادرة " لسلامتك نوصلها لك " ، حيث يتم تعقيم الطرود والشحنات في جميع المراحل قبل توصيلها للعملاء من مواطنين او مقيمين في جميع انحاء المملكة مجاناً ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

كما استعدت المؤسسة على 800سيارة مجهزة وتم تعقيمها بالكامل تعمل لتوصيل الطرود على مدار 24 ساعة لتسليم الشحنات .