شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجهيزات هائلة وإجراءات وقائية داخل "البريد" لتوصيل الطرود مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت مؤسسة البريد في توصيل 440 ألف طرد خلال 15 يوم داخل وخارج أوقات منع التجول عبر 53 مكتب خلال ازمة الفيروس .
ووثق مقطع فيديو الإجراءات الإحترازية التي اعتمدها "البريد " لإستكمال خدمات مبادرة " لسلامتك نوصلها لك " ، حيث يتم تعقيم الطرود والشحنات في جميع المراحل قبل توصيلها للعملاء من مواطنين او مقيمين في جميع انحاء المملكة مجاناً ، وفقاً لـ"الإخبارية " .
كما استعدت المؤسسة على 800سيارة مجهزة وتم تعقيمها بالكامل تعمل لتوصيل الطرود على مدار 24 ساعة لتسليم الشحنات .
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