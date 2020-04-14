شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن معمر يكشف كيف نجا والده من وباء الجدري قديما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):كشف مواطن معمر من جبة شمال حائل تجربة والده الذي نجا من وباء الجدري الذي ضرب قريته في العام المعروف بـ "عام الجدري " .
وقال الواطن ،"107 "عام ، أن والده تولى حينها عزل المصابين بالجدري في كهف على طريقة الحجر الصحي حالياً ، ولم يكن هناك سبيل للنجاه له ولأصحابه إلا بعزل أنفسهم بالبيوت ، وفقاً لـ "عكاظ " .
وأكد أن العزل بالبيوت هو الطريقة الوحيدة لحماية الناس من خطر الوباء وأن النجاه قريبة إذا التزمنا بالتعليمات .
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