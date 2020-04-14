شكرا لمتابعة خبر عن شمول أعضاء هيئة التدريب بمعهد الإدارة ببدلي التعليم الجامعي والندرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شمول أعضاء هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة في بدل التعليم الجامعي وبدل الندرة.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا بأن تشمل أي ترتبيات تُطبق بموجب قرار بدل التعليم الجامعي وبدل الندرة، أعضاء هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة من حملة درجة الماجستير، لحين إقرار اللوائح الجديدة المنظمة لمنسوبي المعهد.

وفي وقت سابق، طالبت إدارة معهد الإدارة العامة المجلس بالموافقة على استمرار قرار مجلس الخدمة المدنية "الملغي"، المتضمن شمول أعضاء هيئة التدريب بمعهد الإدارة من حملة الماجستير الذين يشغلون وظائف تعليمية، ببدل التعليم الجامعي وبدل الندرة.