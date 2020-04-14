شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل يجوز للمرأة أن تقابل إهمال زوجها لها بمثله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، هل يجوز للمرأة أن تقابل إهمال زوجها لها بمثله، فضلًا عن توجيهاته لتجنب الصراعات التي تقع بين الزوجين والتي ضحيتها في النهاية الأبناء.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أن ضحية الخلافات والصراعات الزوجية هم الأولاد وخاصة إذا انتهى بالطلاق فأنه يصبح مأساة بالنسبة للأولاد، ولذلك على الوالدين أن يقدران هذه المعاني ويضحيان لأجل أولادهما.

وأشار الشيخ " الخثلان " إلى أن القرآن الكريم ذكر تلك الخلافات في مواضع كثيرة ودقيقة، ومنها نشوز الزوجة؛ حيث قال الله تعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "؛ فيما من الممكن إدخال حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها وإن استحال الإصلاح يكون الفراق.