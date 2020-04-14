شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بأمطار غزيرة وسحب رعدية خلال الـ 24 القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية " زياد الجهني " اليوم الثلاثاء استمرار الكتلة البادرة على مناطق شمال وشمال غرب المملكة . كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية " زياد الجهني " اليوم الثلاثاء استمرار الكتلة البادرة على مناطق شمال وشمال غرب المملكة . وتوقع "الجهني " هطول امطار خلال الـ 24 ساعة القامة ، مع تعمق الكتلة الباردة أكثر اليوم وغداً ونشاط السحب الرعدية . وكانت "الأرصاد " قد حذرت من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق . إقرأ أيضاً :

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