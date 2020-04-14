شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تعليق أمير حائل على وضع مواطن لمستشفاه تحت تصرف الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تفاعل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع تصرف أحد أبناء الوطن الذي بادر بوضع مستشفاه الخاص قبل افتتاحه تحت تصرف الشؤون الصحية بحائل؛ حيث كانت صحيفة " صدى " قد تناولت المبادرة.

وأكد الأمير عبدالعزيز، خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" عبر قناة "الإخبارية"، أن موقف رجل الأعمال عبدالله الصوينع ليس مستغرباً ما دام نابعاً من عائلة كريمة، لافتًا إلى أنه وجه بوضع المستشفى الذي يتسع لـ100 سرير تحت تصرف وزارة الصحة وإدارتها من أجل أن يكون هناك منهجية في العمل الصحي.

وأوضح أمير حائل، أن المملكة سبقت العديد من الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجي؛ معربًا عن شكره للقيادة وأبناء الوطن الذين بادروا بالغالي والنفيس من أجل رفعة المملكة،مشيراً إلى أن إدارة مركزالأزمات بالمنطقة تعمل على مدار 24 لمواجهة الجائحة.