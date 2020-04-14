إعادة تقدير تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها لطريق بني مالك

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشفت مصادر اليوم الثلاثاء موافقة الجهات العليا على إعادة تقدير تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها خميس مشيط " طريق بني مالك " . كشفت مصادر اليوم الثلاثاء موافقة الجهات العليا على إعادة تقدير تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها خميس مشيط " طريق بني مالك " . وسيتم تشكيل لجنة مركزية لإعادة تقدير قيمة العقارات ، وإحالة محضر إعادة تقدير احد العقارات المنزوعة الذي وقع عليه مندوب فرع وزارة بمنطقة عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإستكمال اختصاصاتها . وتعود القضية للعام الماضي حين تم اكتشاف فساد موظف بوزارة النقل في تقدير التعويضات المبالغ بها لـ 22 عقار لصالح المشروع ، وتم تشكيل لجنة رقابية حينها والتي تأكد من التقديرات المبالغ فيها التي وصلت إلى 464 مليون ريال بواقع 1700 ريال للمتر .

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