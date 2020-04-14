حقيقة تضرر أصحاب دعامات القلب حال النوم على الجانب الأيسر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسرة الشرايين اليوم الثلاثاء حقيقة ما يُشاع حول وقوع اضرار صحية لأصحاب الدعامات بالقلب في حال النوم على الجانب الأيسر . كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسرة الشرايين اليوم الثلاثاء حقيقة ما يُشاع حول وقوع اضرار صحية لأصحاب الدعامات بالقلب في حال النوم على الجانب الأيسر . وأكد " النمر " أن وجود دعامة بالقلب ليس له علاقة بطبيعة وضع النوم ، وأن هذه المخاوف لم يثبت لها أي دليل علمي .

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