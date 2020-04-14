شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات استثنائية لإستقبال المواطنين القادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجدة تجهيز 14 محجر صحي بالفنادق لإستقبال المواطنين القادمين من الخارج .

ومن المقرر تخصيص محاجر للحالات الإيجابية التي ثبتت إصابتها ، والحالات المشتبه بها ، مع تدريب كافة الموجودين بالفنادق من عمال خدمة غرف وعمال نظافة وغيرهم بكيفية التعامل مع النزلاء وتعقيم جميع الأدوات بما فيها الحقائب قبل إدخالها الغرف .

وأكد الدكتور خالد باواكد مستشار الشؤون الصية بجدة أن آلية العمل تبدأبمجرد وصول النزيل حيث يتم الكشف عن حرارته والأعراض الأخرى كالسعال والعطس وغيرها ، مع عناية خاصة لمن يعانون من امراض الضغط والسكري ونحوهما .

كما أكد وجود عيادات مجهزة يعمل بها أطباء واستشاريون ، وخضوع كافة الموجودين بالحجر لدورات تدريبية لكيفية التعامل مع النزلاء .