شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الصحة تطلق تطبيق لإكتشاف الوباء من خلال 6 خطوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أنه تم إطلاق تطبيق " موعد " ليساعد الأفراد على التقييم الذاتي، ليساهم في معرفة الشخص ما إذا كان لديه أعراض فيروس قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أنه تم إطلاق تطبيق " موعد " ليساعد الأفراد على التقييم الذاتي، ليساهم في معرفة الشخص ما إذا كان لديه أعراض فيروس كورونا من خلال 6 أسئلة و6 خطوات يقوم بها بشكل يومي. وتابع العبدالعالي من خلال فيديو له عبر حساب وزارة الصحة " تويتر " أنه تم اكتشاف40 حالة عن طريق الإكتشاف المبكر للفيروس، مطالبا الجميع بتحميل التطبيق. وأوضح بأن التطبيق يتيح بعد اتباع الخطوات تلقي الأجابات والنصائح . Advertisements لتحميل التطبيق اضغط هنـــــا . الموقع الإلكتروني من هنــــــا .

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