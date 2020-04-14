شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» : اليوم وغدًا ذروة الحالة الممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء تكون ذروة الحالة الممطرة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ذروة الحالة الممطرة.. متوقع الثلاثاء وغداً الأربعاء أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، وتبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران والشرقية تمتد إلى جنوب وشمال مكة، وفرصة سيول وحبات برد ورياح نشطة " .

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وأضاف:" متوقع أجواء غائمة إلى غائمة جزئي وماطرة على فترات ومن معتدلة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق.. قوة الحالة جنوب الرياض والشرقية، وبين المربع الأحساء والإمارات وقطر والربع الخالي.. بشرى للأهل الحلال متوقع ان ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة " .