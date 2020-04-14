شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما وافق على مشروع نظام الاستثمار التعديني.

وجاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة " عن بعد " المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.