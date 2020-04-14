شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أصغر طفلة مصابة بكورونا توجه رسالة من داخل المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لأصغر طفلة سعودية مصابة بكورونا من داخل الحجر الصحي بالمستشفى . وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لأصغر طفلة سعودية مصابة بكورونا من داخل الحجر الصحي بالمستشفى . وأظهر الفيديو الطفلة ذات الأربعة أعوام "من محافظة الطائف " وهي تواجه المرض بشجاعة بعدما أصيبت به إثر اختلاط والدها بمصاب في عمله ، وتستعين بموهبتها في الرسم والطبخ لتمضية الوقت ونسيان أي مخاوف أو آلام ، وفقاً للعربية . ووجهت الطفلة " علياء الشريف " رسالة واحدة للجميع قائلة " خليكم في البيت لا تطلعون " .

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