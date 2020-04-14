المسند: سحب ركامية وأمطار غزيرة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القسيم تكوين سحب ركامية وأمطار غزيرة اليوم. توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القسيم تكوين سحب ركامية وأمطار غزيرة اليوم. وقال المسند من خلال حسابه " تويتر" بانه يتوقع أن تتسع الحالة المطرية اليوم وتكون أكثر نشاطاً، ومن المتوقع أن تؤثر على أجزاء من الشرقية الرياض والقصيم وحائل الجوف ونجران وعسير. وتابع ان الحالة ستؤثر أيضا على الباحة وجنوب الشرقية وربما تبوك ومرتفعات جازان.

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