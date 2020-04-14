أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2020

تقدم وكالة سوا الإخبارية للمتابعين والزوار في المملكة العربية السعودية تفصيلًا كاملًا بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السعودية، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في السعودية انخفاضًا طفيفًا في سعر الذهب عيار 24 مقارنة بسعره بالأمس، حيث بلغ سعر الذهب عيار24 اليوم 204.04 ريال سعودي.

وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء:





ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات السعوديات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية، ولا سيما المستثمرون أو الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية.