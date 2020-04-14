شهدت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2020 استقرارًا أمام غالبية العملات الأجنبية، فيما سجل الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي.

وفيما يلي أسعار صرف العملات أمام سعر الريال السعودي:

الدولار الامريكي 3.75 ريال

اليورو الاوروبي 4.61 ريال

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الدرهم الاماراتي 1.02 ريال

الجنيه المصري 0.21 ريال

ويعد من أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام ومعرفة كم سعر الريال السعودي الآن بشكل خاص، وذلك من قبل المستثمرين والمواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في أوقات رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى التي كانت تستقبلها المملكة قبل جائحة فيروس كورونا .