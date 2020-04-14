حساب المواطن: تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل يشمل جميع الأعمار، بدءًا من الثامنة عشرة فما فوق.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة؛ حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب.

وأضاف أن وثائق الاستقلالية تشمل: (عقد الإيجار الموحد، أو صك الملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية).

وأشار البرنامج إلى أنه في حال عدم توفر وثائق إثبات الاستقلالية، تتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، هل وثائق إثبات الاستقلالية تكون للفترة العمرية من 18 حتى 25 سنة؟

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