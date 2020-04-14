بالفيديو.. خالد الفيصل يروي اختبارًا أجراه له الملك عبدالعزيز.. وكيف أجابه

روى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، «اختبارًا» أجراه له الملك عبدالعزيز، عندما كان حاضرًا معه في خيمته بالظهران.

وقال الفيصل خلال استضافته في برنامج «في الصورة»، المذاع على «روتانا خليجية»، إن الملك عبدالعزيز كان يحب مداعبة الأطفال واختبار ردة فعلهم؛ حيث كان يسألهم أسئلة معينة ليكتشف مدى إجاباتهم.

وأضاف أنه دخل وشقيقه سعد -رحمه الله- إلى خيمة الملك عبدالعزيز بالظهران، ولم يكن يضع شيئًا على رأسه، وكان موجودًا معه بالخيمة الملك فيصل والأمير سعود بن جلوي، ثم سألني سؤالًا، وقال لي: «يا خالد.. من الأمير هنا.. أنت أم أبوك أم خالك؟».

وتابع الفيصل سرد القصة، قائلًا: إنه فوجئ بالسؤال، وفي حضرة أبيه وخاله، ولا يعرف كيف جاءته الإجابة؛ حيث قال للملك عبدالعزيز: إنه في حضوره لا أمير سواه. .لا أنا ولا أبي ولا خالي، فأخذ يضحك على الإجابة.

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