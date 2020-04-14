«الشورى» يوافق على نظام الاستثمار التعديني.. ويطالب التأمينات بالحد من الفقد المالي

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الاستثمار التعديني، كما وافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية الخامسة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وطالب الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني، للحد من الفقد المالي، وكذلك العمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.

وفي قرار أصدره اليوم، طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة حصانة؛ للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة، والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

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وكذلك وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات؛ للتعاون في مجال الصحة.

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