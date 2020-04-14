مدني منطقة مكة يدعو للحيطة والحذر من تغيرات الأحوال الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ جراء ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‎جاء ذلك حسبما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد "محمد بن عثمان القرني".

وقال "القرني" إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، ومصحوبة أيضاً بسيول على كل من الخرمة ورنية وتربة والمويه من الساعة (08:00) إلى الساعة (20:00) من هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ.

كما تضمن الإنذار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على كل من الطائف وميسان والعرضيات وأضم، وذلك من الساعة (11:00) إلى الساعة (19:00) من نفس اليوم الثلاثاء.

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‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة.

‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

كما أهابت المديرية بعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.