بالصور.. تخليص شوارع الطائف من 50 مطبًا عشوائيًا

تخلصت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، من أكثر من 50 مطبًا عشوائيًا أقامها مخالفون دون التنسيق مع الأمانة، وذلك بشوارع وأحياء الطائف.

جاء ذلك، خلال المرحلة الأولى من حملة «سلامة مرتادي الشوارع» المخصصة لإزالة المطبات العشوائية، التي تتسبب في التأثير السلبي على الحركة المرورية وسلامة سائقي المركبات وإتلاق الطبقة الأسفلتية.

وأوضحت أمانة الطائف، أنها نفذت برنامجًا لإزالة المطبات ومهدئات السرعة العشوائية، التي ينشئها بعض المخالفين؛ دون مراعاة لشروط ومواصفات السلامة المرورية، وعملت الفرق الميدانية على رصد للمطبات المخالفة حديثة الإنشاء وتحديد مواقعها.

وقامت آليات الامانة بإزالتها تباعًا، وإعادة الطبقة الأسفلتية إلى ما كانت عليه قبل المخالفة، ومن ثم استدعاء صاحب المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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وأشارت الأمانة، إلى أنه تجري حالياً تنفيذ أعمال رصد مستمرة لمثل هذه المخالفات، سواء في شوارع الطائف أو الضواحي والمراكز التابعة، لتغطية كل المواقع بالمحافظة وإزالة الضرر عن الأهالي، مشددة على ضرورة تقيد المواطنين بعدم التنفيذ العشوائي للمطبات في الطرقات والشوارع الداخلية بالأحياء؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة مخالفة الأنظمة.

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