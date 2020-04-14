مصادر: السماح لشركات الأجرة بتوصيل طلبات التموينات والمطاعم تلافيًا للتأخير

علمت «عاجل» من مصادرها، باتخاذ اللجنة الوطنية اللوجستية والجهات المعنية، إجراءات استثنائية تقضي بدعم توصيل الطلبات، وذلك لتلافي تأخر خدمات التوصيل المنزلي من المحلات التموينية والمطاعم، وعدم تغطيتها مختلف الأحياء والمدن.

وتأتي تلك الخطوة؛ بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، التي تفرضها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 4.934 إصابة (بينها 4.064 حالة نشطة)، و65 حالة وفاة، فيما تماثلت 805 حالات للشفاء.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية سمحت بدعم توصيل الطلبات عبر نشاطي الأجرة، وفق أربعة شروط تنفرد عاجل بنشرها.

وجاءت الشروط الأربعة كالتالي

1- التزام السائق بالزي الرسمي (قميص وبنطلون) مع منع العمل بزي بلد السائق أو أي زي آخر.

2- العمل على مزاولة توصيل الطلبات فقط عبر التطبيقات المرخصة.

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3- منع نقل الركاب خلال توصيل الطلبات ومن يتم ضبطه يطبق بحقه مخالفة حظر التجول بـ 10 آلاف ريال.

4- التقيّد بالإجراءات الوقائية الصادرة من قبل وزارة الصحة أثناء تقديم الخدمات للمستفيدين، وبالتأكيد من صحة المناديب وبالتأكيد على تطهير اليدين ولبس الكمام والقفازات وعدم المصافحة.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركات العاملة بنشاط الأجرة الشهيرة في استقبال طلبات التوصيل خلال الأيام المقبلة.

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