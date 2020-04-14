السعودية اليوم / لبنان تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية تسع إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بلغ 641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة.

// انتهى //

13:41ت م

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بيروت 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية تسع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وحالة وفاة واحدة.وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بلغ 641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة.// انتهى //13:41ت م0085

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