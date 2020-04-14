السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 567 وفاة و 3045 إصابة بفيروس كورونا المستجد



مدريد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الإسبانية 567 وفاة بالإضافة إلى 3045 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 172541 حالةً ، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 18056 حالةً.

// انتهى //

13:29ت م

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مدريد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الإسبانية 567 وفاة بالإضافة إلى 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) في يوم واحد.وأضافت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 172541 حالةً ، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 18056 حالةً.// انتهى //13:29ت م0079

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