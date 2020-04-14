السعودية اليوم / الفلبين تسجل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 291 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل إلى 5223 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 335 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 295 حالة .

// انتهى //

13:27ت م

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كوالالمبور 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 291 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 20 حالة وفاةوأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل إلى 5223 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 335 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 295 حالة .// انتهى //13:27ت م0078

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