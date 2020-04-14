السعودية اليوم / الجيش الجزائري يقضي على ثلاثة إرهابيين



الجزائر 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

قضت وحدات من الجيش الجزائري على ثلاثة إرهابيين في عمليتين متفرقتين بمحافظتي عين الدفلى وسكيكدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عملية القضاء على العناصر الإرهابية التي ما زالت متواصلة بمحافظة عين الدفلى، أفضت إلى استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، ورشاش خفيف من نوع" ا.بي.كي "،وثلاثة قنابل تقليديتي الصنع، وتسعة مخازن ذخيرة وثلاثة نظارات ميدان بالإضافة إلى أغراض أخرى.

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13:26ت م

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