السعودية اليوم / محافظ سراة عبيدة يتفقد الإجراءات الاحترازية بإسكان العمالة الاجنبية



ظهران الجنوب 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

وقف محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا الدوسري اليوم، على إسكان العمالة الأجنبية بوسط المحافظة، مطلعاً على طبيعة الإسكان ومستوى النظافة والتجمعات في السكن ومدى الوضع الإحترازي لمنع انتشار

كما شارك الدوسري فرق الإصحاح البيئي في بلدية سراة عبيدة عمليات الرش في الطرقات والمحلات التجارية وسكن العمالة لمكافحة العدوى من فايروس كورونا كوفيد 19.

// انتهى //

13:23ت م

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ظهران الجنوب 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسوقف محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا الدوسري اليوم، على إسكان العمالة الأجنبية بوسط المحافظة، مطلعاً على طبيعة الإسكان ومستوى النظافة والتجمعات في السكن ومدى الوضع الإحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهاً اللجنة المختصة بمعالجة الخلل وفق الأنظمة والتعليمات والرفع بالتقارير المستوجب رفعها للإمارة منطقة عسير.كما شارك الدوسري فرق الإصحاح البيئي في بلدية سراة عبيدة عمليات الرش في الطرقات والمحلات التجارية وسكن العمالة لمكافحة العدوى من فايروس كورونا كوفيد 19.// انتهى //13:23ت م0074

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