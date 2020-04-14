السعودية اليوم / قوة أمنية مشتركة تنفذ عملية أمنية في شارع حيفا بوسط بغداد بهدف تعزيز الأمن



بغداد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أعلنت قيادة عمليات بغداد تنفيذ عملية أمنية في شارع حيفا بوسط العاصمة العراقية اليوم بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.

وأفاد بيان صحفي صادر عن القيادة بأن قوة مشتركة تابعة للجيش العراقي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية نفذت عملية أمنية في شارع حيفا والمناطق المحيطة به استهدفت تعزيز الأمن والاستقرار، وتفتيش المنطقة، وإلقاء القبض على أشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض من جهات قضائية.

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13:22ت م

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