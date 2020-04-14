السعودية اليوم / مستشفى القوات المسلحة بجازان وغرفة جازان يدشنان مبادرة "دواؤك مسؤوليتنا "



جيزان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

دشن مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد بن حسين الحامظي ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ بحضور أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري اليوم، مبادرة " دواؤك مسؤوليتنا "، التي ينفذها المستشفى وغرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية المجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى توصيل الأدوية لجميع المرضى بجميع المحافظات للتقليل من توافد المراجعين، خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم مشقة التنقل وعناء المسافة.

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13:21ت م

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