السعودية اليوم / يونيسف تعلن إرسال مساعدات طبية إلى ليبيا



طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) إرسال مساعدات طبية إلى ليبيا تقدر بحوالي 122 طنًا من الأدوية واللوازم الأساسية التي يستفيد منها 225.000 امرأة وطفلًا.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن اللوازم الطبية ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياتهن ومواليدهن والأطفال.

وقال ممثل منظمة يونيسف لليبيا عبدالرحمن غندور في تصريح له إن المساعدات الطبية تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصًا خلال أزمة جائحة فيروس

// انتهى //

13:20ت م

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طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) إرسال مساعدات طبية إلى ليبيا تقدر بحوالي 122 طنًا من الأدوية واللوازم الأساسية التي يستفيد منها 225.000 امرأة وطفلًا.وأوضحت في بيان لها اليوم أن اللوازم الطبية ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل كما أنها ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية الجيدة والخدمات المنقذة لحياتهن ومواليدهن والأطفال.وقال ممثل منظمة يونيسف لليبيا عبدالرحمن غندور في تصريح له إن المساعدات الطبية تهدف إلى تحسين خدمات إنقاذ الحياة للأمهات وأطفالهن في 26 بلدية ليبية، خصوصًا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي وبعيد المدى على عدد أكبر من السكان داخل البلديات الليبية.// انتهى //13:20ت م0070

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