السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي يعلن عن وصول أول شحنات للمعدات الطبية للاستجابة لكوفيد 19 إلى أثيوبيا



جنيف 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن وصول أول شحنات المعدات الطبية في إطار برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لكوفيد ١٩ إلى إثيوبيا وهي المقر الذي ستتحرك منه الشحنات إلى جميع البلدان الأفريقية.

وتحتوي الشحنة على مليون قناع ودرع للوجه وقفازات ونظارات واقية وملابس وقاية لمقدمي الرعاية الصحية وأجهزة تنفس صناعي تكفي لرعاية ٣٠ ألف مريض وهي أكبر شحنة إمدادات طبية منذ بداية الوباء.

ويقوم برنامج الغذاء العالمي هذا الأسبوع وهو المسؤول عن العمليات اللوجيستية لاستجابة منظمة الصحة العالمية للوباء ، يقوم بإنشاء مركز أديس أبابا لنقل الإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني إلى الدول الأفريقية.

ويوجد فريق مكون من ٢٥ موظفًا من موظفي البرنامج في مطار بولي الدولي في العاصمة الأثيوبية يعملون علي مدار ٢٤ ساعة ، لإدارة العمليات ومساحة المستودعات والتخزين البارد .

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13:17ت م

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