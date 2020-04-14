السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أعلنت الحكومة الفلسطينية ,اليوم ، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن غالبية الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، ومخالطين لهم من عائلاتهم وأصدقائهم، مطالبا جميع أبناء شعبنا بالتزام بيوتهم حفاظا عليهم وعائلاتهم.

// انتهى //

13:12ت م

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رام الله 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية ,اليوم ، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس " كورونا "، ما يرفع عدد المصابين إلى 284 مصابا، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن غالبية الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، ومخالطين لهم من عائلاتهم وأصدقائهم، مطالبا جميع أبناء شعبنا بالتزام بيوتهم حفاظا عليهم وعائلاتهم.// انتهى //13:12ت م0066

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