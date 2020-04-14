بالفيديو.. جماهير بيلاروسيا تتحدى دعوات مقاطعة المباريات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدت جماهير بيلاروسيا الدعوات المنتشرة في الفترة الأخيرة لمقاطعة مباريات الدوري المحلي، من أجل تفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنتشر حالياً.

وتعد روسيا البيضاء هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي يستمر فيها الدوري المحلي، لتصبح ملاذاً غير متوقع لجماهير كرة القدم خارج البلاد، التي تتعطش لمشاهدة اللعبة المتوقفة في بلادهم.

تحدي الجماهير

وقرر عدد من الجماهير عدم حضور المباريات، لكن أكثر من ألف شخص منهم حضروا مباراة دينامو بريست وإيسلوش مينسك، وهي واحدة من 3 مباريات أقيمت الأحد.

كما أعلنت أغلب الجماهير رفضها الإجراءات الوقائية ولم ترتدِ الكمامات الطبية، في المباراة التي حسمها بريست حامل اللقب لصالحه 3-1، ليتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب.

وسجلت روسيا البيضاء 2919 إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 29 وفاة حتى اليوم.

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وبخلاف أوروبا، يعد الدوري البيلاروسي أحد 5 مسابقات فقط على مستوى العالم لم تتوقف بعد انتشار الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء.

الموسم الجديد من الدوري البيلاروسي انطلق يوم 21 من الشهر الجاري، وبرر مسؤولو الكرة هناك حضور الجماهير بعدم وجود أي حالة حرجة في البلاد تؤدي إلى مثل هذا القرار الصعب.

واتخذت السلطات بعض الإجراءات الاحترازية داخل الملاعب، بوضع كاميرات تصوير حرارية، لمنع أي شخص يعاني من الحمى من الدخول، كما أمرت وزارة الصحة تطهير كل ملعب مرتين في اليوم.