محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تسجيل 98 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة. ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد 14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 01:00 PM Advertisements أعلنت تسجيل 98 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 حالة. ووفق "رويترز" قالت وزارة الصحة الإيرانية: تم تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4683 حالة. الكلمات المفتاحية ، إيران.. عدد إصابات كورونا يقترب من 75 ألفًا بعد تسجيل 1574 جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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