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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل عام على الأقل.
وأضافت: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشاراً متسارعاً.
وتابعت: 90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 01:00 PM
المنظمة: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً عكس بريطانيا وتركيا"الصحة العالمية": لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل عام على الأقل
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل عام على الأقل.
وأضافت: بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعاً في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشاراً متسارعاً.
وتابعت: 90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد.
، "الصحة العالمية": لا نتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا قبل عام على الأقل ،
المصدر : الخليج 365
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