، في مقرَي العمل والسكن.. شاهد "فرز بصري" وتوعية لـ 400 مُقيم بالخرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرق طبية انطلقت لتجيب عن استفسارات " كورونا " وتذكّر بخدمات "الصحة"

نفّذت لجنة مكافحة فيروس كورونا في الخرمة، ممثلة بمستشفى الخرمة العام، الفحص البصري لأكثر من 400 من المقيمين بالمحافظة؛ وذلك بمتابعة المحافظ شاكر بن خالد الشريف؛ وتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

وقال مدير مستشفى الخرمة محمد بن شجاع السبيعي؛ لـ"الخليج 365": "استهدفت الفرق الطبية بالمستشفى حي النزهة، وموقع سكن العمالة الأجنبية في المحافظة، وتمّ فحصهم بصرياً والاطمئنان على صحتهم وتقديم التوعية الصحية لهم والطرق الاحترازية في الوقاية من فيروس كورونا بمقر العمل الخاص بهم والسكن.

وأضافت: "الفرق الطبية انطلقت، مساء أمس، إلى أحد مواقع تجمعات العمالة السكنية وتم فحص ما يتجاوز 400 مقيم، ولله الحمد وجدنا حرصهم على تنفيذ الاحترازات الوقائية والتعاون".

وبين: "تمّت الإجابة عن جميع استفساراتهم وتقديم التوعية وتذكيرهم بجميع الأرقام الخاصة بوزارة الصحة وخدماتها السريعة وفي أي ظرف؛ لتحقيق السلامة والصحة في هذه الأزمة التي ستنجلي بتكاتف أبناء هذا الوطن والمقيمين معاً".

وعبّر عدد من المقيمين في حديثهم لـ"الخليج 365"، عن شكرهم وسعادتهم بالاهتمام الكبير الذي يجدونه في مملكة الإنسانية، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وحكومته الرشيدة. فيروس كورونا الجديد مستشفى الخرمة العام محافظة الخرمة