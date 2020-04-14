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في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، قام محافظ بلقرن الدكتور "عبدالرحمن آل حامد"؛ بالتعاون مع صحة بيشة، بتدشين الحملة الميدانية لمسح تجمع إسكان العمالة بالمحافظة.
ووثّقت عدسة "الخليج 365"، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. فيروس كورونا الجديد بلقرن
شاهد.. حملة تطويق "كورونا" ببلقرن تنطلق بمسح ميداني لإسكان العمالةسويد الحارثي الخليج 365 2020-04-14
في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، قام محافظ بلقرن الدكتور "عبدالرحمن آل حامد"؛ بالتعاون مع صحة بيشة، بتدشين الحملة الميدانية لمسح تجمع إسكان العمالة بالمحافظة.
ووثّقت عدسة "الخليج 365"، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:10 PM
دشّنها المحافظ للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس
في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، قام محافظ بلقرن الدكتور "عبدالرحمن آل حامد"؛ بالتعاون مع صحة بيشة، بتدشين الحملة الميدانية لمسح تجمع إسكان العمالة بالمحافظة.
ووثّقت عدسة "الخليج 365"، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
، شاهد.. حملة تطويق "كورونا" ببلقرن تنطلق بمسح ميداني لإسكان العمالة ،
المصدر : الخليج 365
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