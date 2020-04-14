، "الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان.. و"المدني" يحذّر ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد جازان
"الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان.. و"المدني" يحذّروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-14
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:09 PM
دعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان.. و"المدني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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