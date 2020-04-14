، الكويت تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا و55 إصابة جديدة ،

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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة.
وسجلت الكويت ثالث حالة وفاة اليوم، وهي لمواطنة من مواليد ١٩٤٠، بعدما عانت مشكلات بالتنفس خلال الأيام الماضية، وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا.
ووفق صحيفة "القبس"، أكد السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات المتربطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.
في حين كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة قد بلغ عددها 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و4 حالات من الجنسية البنغلاديسية، و3 حالات من الجنسية المصرية، و3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الصينية.
أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند؛ أنه تم تسجيل 9 حالات.الكويت فيروس كورونا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 12:42 PM
متحدث "الصحة": ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالةالكويت تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا و55 إصابة جديدة
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة.
وسجلت الكويت ثالث حالة وفاة اليوم، وهي لمواطنة من مواليد ١٩٤٠، بعدما عانت مشكلات بالتنفس خلال الأيام الماضية، وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا.
ووفق صحيفة "القبس"، أكد السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات المتربطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.
في حين كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة قد بلغ عددها 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و4 حالات من الجنسية البنغلاديسية، و3 حالات من الجنسية المصرية، و3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الصينية.
أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند؛ أنه تم تسجيل 9 حالات.
، الكويت تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا و55 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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