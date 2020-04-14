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إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات فوق الـ18 ألفًا والإصابات 172 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 12:42 PM

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إجمالي الوفيات فوق الـ18 ألفًا والإصابات 172 ألفًا

إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.

الكلمات المفتاحية

، إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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