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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.
ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 12:42 PM
إجمالي الوفيات فوق الـ18 ألفًا والإصابات 172 ألفًاإسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 567 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18.056 حالة.
ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 172.541 حالة عقب تسجيل 3045 إصابة جديدة.
، إسبانيا.. 567 وفاة و3045 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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